Marketing je jedna z najdiskutovanejších a zároveň najnepochopenejších tém súčasnosti. Na základe reálnych skúseností a znalostí za posledných 10 rokov aktívnej práce sme zistili nasledovné :

Skutočný Marketing = Aktívny Marketing.

Podnikáte a budujete svoju firmu a značku ? Začali ste práve začali podnikať ? Ste súkromná osoba a nepodnikáte ? Bez ohľadu na typ vašich aktivít sa pravidelne stretávate s pojmom marketing.

Na úplnom začiatku je dôležité pochopenie toho, čo skutočne marketing je, čo znamená a čo vám môže priniesť.

Najlepším vyjadrením marketingu je cesta medzi produktom alebo službou a zákazníkom, ktorá vedie k vzájomnému uspokojeniu potrieb týchto strán = predaju.

Tak isto je hneď na začiatku dôležité pochopiť, že reklama nie je marketing.

Faktom je, že najsilnejšie a najúspešnejšie firmy marketingu rozumejú a preto dokážu využívať z toho plynúci pákový efekt a zvýšiť tak efektivitu svojho podnikania. Ich spôsoby a činnosti v podnikaní sa preto snaží napodobniť obrovský počet ľudí, ktorí sa venujú marketingu. Na tom samozrejme nie je nič zlé, avšak za predpokladu, že sa to robí inteligentne a vhodne vzhľadom na dané teritórium a daný typ podnikania, alebo firmy.

Reklama a zdieľaný obsah obrovských svetových firiem na internete nie je marketingom.

Treba si uvedomiť, že 99% firiem v našom teritóriu sú malé až stredné firmy s lokálnym pôsobením. Internet využívajú ako podporu podnikania, ale nie je ich základom.

Taktiež viac ako 95% podnikaní nemá zautomatizované a zefektívnené procesy a aktivity.

Keďže každý rok pribúda stále viac nových firiem, vytvára sa tak stále väčší dopyt po marketingových službách. Tým pádom praská vrece s rôznymi "odborníkmi" na marketing, navyšovanie predaja a podobne, ktorí svoju odbornosť musia prezentovať tým, že zaplavujú internet a sociálne siete nezmyselnými spam reklamami, v ktorých sa oháňajú veľkými percentami a číslami, nadprirodzenými schopnosťami a takmer kúzelnými technikami, ktoré zaručene prinesú úspech.

Osobne poznám veľké množstvo úspešných ľudí v takmer každej oblasti. Dodnes som sa však nestretol s jediným prípadom kedy by postupovali podľa prapodivných informácií a pochybných spôsobov takýchto "odborníkov".

Bohužiaľ kvalitná a profesionálna práca, skúsení a schopní ľudia sú dnes takmer vyhynutý druh. Ich práca a výsledky hovoria sami za seba a nepotrebujú sa prezentovať ako nadprirodzené bytosti, ktoré za 5 minút vyriešia Váš problém bez toho aby ste museli pohnúť prstom. Samozrejme to neznamená, že o sebe nedávajú vedieť. Dávajú, a to veľmi efektívne a tak ako sa to robiť má.

Lákaním na pochybné riešenia, vzbudzovaním falošnej nádeje a viery u ľudí sa inteligentní, úspešní a seriózny ľudia nezaoberajú. Ich spôsob je taký, ktorý prináša výsledky všetkým zúčastneným stranám. Takýto spôsob vedie k spokojnosti a mnohým ďalším spoluprácam.

Vybrať a správne zvoliť vhodný marketing netrvá 10 minút, ak samozrejme nechcete aby aj vaše podnikanie, alebo firma mala 10 minútové trvanie.

Jediný skutočný marketing pre naše teritórium je aktívny marketing na personalizovanej a lokálnej úrovni v kombinácií s online formou.

Aktívny marketing je marketing, ktorý je zmysluplný a tak prináša reálne výsledky!

Jediný spôsob ako sa stať profesionálom je pravidelné vzdelávanie, vytrvalá práca v praxi a mentoring.

Pretože profesionáli chápu a rozumejú tomu, že najdôležitejšie je komunikovať tak, aby druhá strana presne pochopila to čo chce a potrebuje pochopiť, postupujú preto tak, aby nastalo porozumenie a dosiahol sa požadovaný výsledok = efektívnym spôsobom.

Profesionál a špecialista :

vám pomôže orientovať sa v problematike a pochopiť ju

jedná na základe reálnych informácií a dát.

postupuje inteligentne, uvážlivo a efektívne

pomôže vám pochopiť a vybrať správne fyzické a digitálne nástroje, vhodné pre vaše podnikanie a vašu firmu. Pokiaľ nie je vo vašich možnostiach a schopnostiach obsluhovať a používať ich, dokáže to zariadiť a zrealizovať za vás.

Čo váš čaká a neminie :

potrebujete si ujasniť a vyjadriť čo je vašim cieľom = aký stav chcete dosiahnuť

potrebujete pravdivo zhodnotiť vaše reálne možnosti a prostriedky

potrebujete pochopiť a prijať, že je absolútne kľúčové a nevyhnutné pravidelné a celoživotné vzdelávanie.

Kľúčové body na záver :

reklama nie je marketing

marketingu je cesta medzi produktom alebo službou a zákazníkom, ktorá vedie k vzájomnému uspokojeniu potrieb týchto strán = predaju.

jediný skutočný marketing pre naše teritórium je aktívny marketing na personalizovanej a lokálnej úrovni v kombinácií s online formou.

aktívny marketing je marketing, ktorý je zmysluplný a tak prináša reálne výsledky.

jediný spôsob ako sa stať špecialistom je pravidelné vzdelávanie, vytrvalá práca v praxi a mentoring.

ten ktorý vie, ten robí. Ten ktorý nevie, ten len rozpráva

Záver :

Umenie marketingu je naozaj skill a umenie. Preto nie je možné venovať sa naraz stovkám, alebo nebodaj tisícom podnikaní a firiem.

Vaše podnikanie nezachráni ďalší čarovný webinár, e-book, alebo predražený kurz. Samozrejme existujú aj špičkové knihy, kurzy, webináre a iné informačné a vzdelávacie formy.

Problém je, že mnoho ľudí neustále hľadá skratky a spôsoby ako bez námahy dosiahnuť pokrok a výsledok. To však nie je možné a nikdy nebude. Práca sa musí urobiť a dokončiť, tak to jednoducho je. Čím skôr to pochopíte a prijmete, tým skôr môžete dosiahnuť výsledok.

Nestrácajte preto čas, nervy a financie s prapodivnými, lákavými a úžasnými postupmi, pretože za ten čas môžete mať s pomocou profesionála a špecialistu už dávno hotovú značnú časť práce.

Ten ktorý vie, ten robí. Ten ktorý nevie, ten len rozpráva.

Za celý Tím Profesionálnych Podnikateľov vám prajem úspešné dni.

Ján Blanský